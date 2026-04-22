Erste Schätzungen: Profound Medical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Profound Medical lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,250 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,520 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 4,9 Millionen USD betragen, verglichen mit 3,8 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,942 USD, gegenüber -1,970 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 30,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 22,5 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at