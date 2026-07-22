Profound Medical Aktie
WKN DE: A2PTXJ / ISIN: CA74319B5027
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Profound Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Profound Medical gibt voraussichtlich am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Profound Medical für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,243 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,720 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 4,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,844 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,970 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 26,1 Millionen USD, gegenüber 22,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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