Erste Schätzungen: Profound Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Profound Medical gibt voraussichtlich am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Profound Medical für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,243 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,720 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 4,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,844 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,970 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 26,1 Millionen USD, gegenüber 22,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at