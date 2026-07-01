Erste Schätzungen: Prologis gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Prologis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 16.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,747 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 22,46 Prozent erhöht. Damals waren 0,610 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,11 Prozent auf 2,16 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,33 USD im Vergleich zu 3,56 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 8,69 Milliarden USD, gegenüber 8,79 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at