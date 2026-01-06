Erste Schätzungen: Prologis stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Prologis wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 21.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,702 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Prologis 1,37 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,09 Milliarden USD gegenüber 2,20 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,75 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,01 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,15 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 8,20 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at