Propel Holdings Aktie

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WKN DE: A3C6TB / ISIN: CA74349D1069

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Propel legt Quartalsergebnis vor

Propel lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,475 USD aus. Im letzten Jahr hatte Propel einen Gewinn von 0,540 CAD je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 7 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 177,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 198,0 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,06 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,12 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 719,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 824,1 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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