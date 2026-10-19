Propel Holdings Aktie
WKN DE: A3C6TB / ISIN: CA74349D1069
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Propel legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Propel äußert sich voraussichtlich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,528 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Propel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,520 CAD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 196,2 Millionen USD für Propel, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 209,4 Millionen CAD erzielt wurde.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD, gegenüber 2,12 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 753,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 824,1 Millionen CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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