ProPetro Aktie
WKN DE: A2DM7L / ISIN: US74347M1080
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ProPetro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ProPetro gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
8 Analysten schätzen im Schnitt, dass ProPetro für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,008 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 304,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 326,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,049 USD, gegenüber 0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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