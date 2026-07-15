Erste Schätzungen: ProPetro gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ProPetro gibt voraussichtlich am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass ProPetro für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,008 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 304,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 6,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 326,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,049 USD, gegenüber 0,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at