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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ProPetro legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ProPetro lädt voraussichtlich am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,004 USD. Dies würde einen Gewinn von 80,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem ProPetro -0,020 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,77 Prozent auf 322,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ProPetro noch 293,9 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,041 USD, gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 1,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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