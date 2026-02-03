Erste Schätzungen: ProPetro präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ProPetro stellt voraussichtlich am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,125 USD. Dies würde einen Gewinn von 26,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem ProPetro -0,170 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 12,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 281,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 320,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,057 USD im Vergleich zu -1,310 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,26 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at