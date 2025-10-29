Erste Schätzungen: Prosafe SE Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Prosafe SE Registered wird voraussichtlich am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Prosafe SE Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,025 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -7,070 NOK je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 41,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 370,4 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,150 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -28,070 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 147,4 Millionen USD, gegenüber 1,50 Milliarden NOK im Vorjahr.

