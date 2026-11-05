Prosafe Aktie
WKN DE: A2PRFU / ISIN: NO0010861990
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05.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Prosafe SE Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Prosafe SE Registered öffnet voraussichtlich am 20.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Prosafe SE Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,018 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,56 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 44,6 Millionen USD für Prosafe SE Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 541,2 Millionen NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,029 USD, gegenüber 8,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 181,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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