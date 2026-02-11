Erste Schätzungen: Prosafe SE Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Prosafe SE Registered wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Prosafe SE Registered noch ein Verlust pro Aktie von -6,840 NOK in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 51,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 408,1 Millionen NOK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,304 USD, gegenüber -28,070 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 166,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,50 Milliarden NOK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at