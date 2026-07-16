Prosegur Compania de Seguridad Aktie

Prosegur Compania de Seguridad für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J0XW / ISIN: ES0175438003

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Prosegur Compania de Seguridad SA gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Prosegur Compania de Seguridad SA stellt voraussichtlich am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,050 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Prosegur Compania de Seguridad SA noch 0,000 EUR je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,22 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,257 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,15 Milliarden EUR, gegenüber 4,93 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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