Prosegur Compania de Seguridad Aktie
WKN DE: A1J0XW / ISIN: ES0175438003
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Prosegur Compania de Seguridad SA präsentiert Quartalsergebnisse
Prosegur Compania de Seguridad SA stellt voraussichtlich am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,070 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Prosegur Compania de Seguridad SA noch 0,100 EUR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Prosegur Compania de Seguridad SA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,08 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,29 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,21 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,259 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,220 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,17 Milliarden EUR, gegenüber 4,93 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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