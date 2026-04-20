Erste Schätzungen: Prosegur Compania de Seguridad SA verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prosegur Compania de Seguridad SA präsentiert in der voraussichtlich am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass Prosegur Compania de Seguridad SA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,100 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Prosegur Compania de Seguridad SA mit einem Umsatz von insgesamt 1,21 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,25 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,50 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,249 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,220 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,14 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,93 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at