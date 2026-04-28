ProSiebenSat.1 Media Aktie

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WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

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Bilanz in Sicht 28.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert Quartalsergebnisse

Mit Spannung erwarten Anleger die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz.

ProSiebenSat1 Media SE wird voraussichtlich am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,070 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 73,08 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,260 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,60 Prozent auf 781,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE noch 855,0 Millionen EUR umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,506 EUR je Aktie, gegenüber -0,730 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,64 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 3,68 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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