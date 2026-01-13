Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Prosperity Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Prosperity Bancshares veröffentlicht voraussichtlich am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Prosperity Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 317,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 451,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,57 Prozent verringert.
Die Prognosen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,65 USD, gegenüber 5,05 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1,25 Milliarden USD im Vergleich zu 1,79 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prosperity Bancshares Inc.
Analysen zu Prosperity Bancshares Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Prosperity Bancshares Inc.
|71,52
|-1,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.