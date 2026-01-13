Erste Schätzungen: Prosperity Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Prosperity Bancshares veröffentlicht voraussichtlich am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Prosperity Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 317,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 451,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 29,57 Prozent verringert.

Die Prognosen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,65 USD, gegenüber 5,05 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1,25 Milliarden USD im Vergleich zu 1,79 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at