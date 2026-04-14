Erste Schätzungen: Prosperity Bancshares stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Prosperity Bancshares wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,37 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 358,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 17,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 434,2 Millionen USD in den Büchern standen.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,79 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,72 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,74 Milliarden USD, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at