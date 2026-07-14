Prosperity Bancshares Aktie

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WKN: 923484 / ISIN: US7436061052

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Prosperity Bancshares stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Prosperity Bancshares wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,51 USD je Aktie gegenüber 1,42 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Prosperity Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 380,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 434,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,34 Prozent verringert.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,52 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 5,72 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,74 Milliarden USD, gegenüber 1,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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