Protector Forsikring Asa Aktie
WKN DE: A0MSGT / ISIN: NO0010209331
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Protector Forsikring Asa präsentiert Quartalsergebnisse
Protector Forsikring Asa lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,71 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,56 Prozent verringert. Damals waren 9,00 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Protector Forsikring Asa 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 6,58 Milliarden NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 93,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Protector Forsikring Asa 3,40 Milliarden NOK umsetzen können.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,73 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 31,70 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,89 Milliarden NOK, gegenüber 14,74 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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