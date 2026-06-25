Erste Schätzungen: Protector Forsikring Asa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Protector Forsikring Asa stellt voraussichtlich am 10.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,70 NOK aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 8,70 NOK, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,23 Milliarden NOK aus – eine Steigerung von 15,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Protector Forsikring Asa einen Umsatz von 3,66 Milliarden NOK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 24,47 NOK aus. Im Vorjahr waren 31,70 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 15,72 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 14,74 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at