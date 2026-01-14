Erste Schätzungen: Protector Forsikring Asa vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Protector Forsikring Asa lädt voraussichtlich am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 8,21 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 173,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,00 NOK erwirtschaftet wurden.

Protector Forsikring Asa soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,04 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,52 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,52 NOK im Vergleich zu 18,70 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 14,06 Milliarden NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 13,46 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at