Erste Schätzungen: Proto Labs gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Proto Labs gibt voraussichtlich am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,596 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Proto Labs soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 149,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,21 USD, gegenüber 0,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 582,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 533,1 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at