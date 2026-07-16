Erste Schätzungen: Proto Labs stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Proto Labs wird voraussichtlich am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,530 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 194,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 144,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Proto Labs einen Umsatz von 135,1 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,02 USD, gegenüber 0,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 573,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 533,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at