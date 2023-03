Erste Schätzungen: Provention Bio präsentiert Quartalsergebnisse

Provention Bio lässt sich voraussichtlich am 16.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Provention Bio die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,459 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 944,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 0,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,651 USD im Vergleich zu -1,810 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 9,3 Millionen USD, gegenüber 1,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at