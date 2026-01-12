Erste Schätzungen: Provident Financial Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Provident Financial Services öffnet voraussichtlich am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,555 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 50,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Provident Financial Services in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 224,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 335,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,15 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 1,05 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 868,5 Millionen USD, gegenüber 1,14 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at