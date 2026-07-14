Provident Financial Services Aktie

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WKN: 725214 / ISIN: US74386T1051

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Provident Financial Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Provident Financial Services wird sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,565 USD gegenüber 0,550 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 34,34 Prozent auf 225,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Provident Financial Services noch 343,5 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,37 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,23 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 913,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,38 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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