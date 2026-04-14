Erste Schätzungen: Provident Financial Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Provident Financial Services präsentiert voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,548 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 225,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 32,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 332,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,33 USD, gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 933,2 Millionen USD im Vergleich zu 1,38 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at