Provident Financial Services Aktie

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WKN: 725214 / ISIN: US74386T1051

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Provident Financial Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Provident Financial Services präsentiert in der voraussichtlich am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Provident Financial Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,612 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,550 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 33,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 353,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Provident Financial Services für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 235,3 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,46 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,23 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 926,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,38 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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