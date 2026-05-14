Proximar Seafood AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QMHZ / ISIN: NO0010893902
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14.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Proximar Seafood AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Proximar Seafood AS Registered wird voraussichtlich am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,085 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,980 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 29,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 39,3 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 30,3 Millionen NOK umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,195 NOK je Aktie, gegenüber -1,120 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 305,5 Millionen NOK. Im Vorjahr waren 99,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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