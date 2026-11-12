Proximar Seafood AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QMHZ / ISIN: NO0010893902
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12.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Proximar Seafood AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Proximar Seafood AS Registered wird voraussichtlich am 27.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,080 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,400 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 86,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 44,8 Millionen NOK gegenüber 24,0 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,320 NOK, gegenüber -1,120 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 202,0 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 99,1 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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