Erste Schätzungen: Proximus (ex Belgacom) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Proximus (ex Belgacom) stellt voraussichtlich am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass Proximus (ex Belgacom) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,123 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,240 EUR je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,59 Milliarden EUR – das würde einem Abschlag von 4,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,67 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,39 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,35 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 6,38 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at