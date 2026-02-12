Erste Schätzungen: Proximus stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Proximus wird voraussichtlich am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,029 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,87 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Proximus einen Umsatz von 1,79 Milliarden USD eingefahren.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,310 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 7,41 Milliarden USD, gegenüber 6,90 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at