Proya Cosmetics a Aktie

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WKN DE: A2JP6G / ISIN: CNE100002TP9

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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Proya Cosmetics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Proya Cosmetics A wird voraussichtlich am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,980 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,03 CNY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,05 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,00 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,05 CNY, gegenüber 3,81 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 11,39 Milliarden CNY im Vergleich zu 10,52 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.

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