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WKN: 764959 / ISIN: US7443201022

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19.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Prudential Financial präsentiert Quartalsergebnisse

Prudential Financial wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

16 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,42 USD. Das entspräche einer Verringerung von 14,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,01 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,18 Prozent auf 15,17 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Prudential Financial noch 17,89 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,16 USD, gegenüber 9,99 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 59,30 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 60,77 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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