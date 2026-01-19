Erste Schätzungen: Prudential Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prudential Financial veröffentlicht voraussichtlich am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,38 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Prudential Financial -0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12,52 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Prudential Financial für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,67 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 14,52 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 7,50 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 57,58 Milliarden USD, gegenüber 70,41 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at