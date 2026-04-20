Prudential Financial Aktie

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WKN: 764959 / ISIN: US7443201022

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Prudential Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prudential Financial lädt voraussichtlich am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

17 Analysten schätzen, dass Prudential Financial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,21 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 8,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 14,59 Milliarden USD gegenüber 13,47 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 13,90 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 9,99 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 58,07 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 60,77 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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