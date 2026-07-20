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WKN: 764959 / ISIN: US7443201022

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20.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Prudential Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prudential Financial äußert sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS gehen 17 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,46 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Prudential Financial noch 1,48 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Prudential Financial nach den Prognosen von 8 Analysten 14,35 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,73 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,80 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 9,99 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 59,12 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 60,77 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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