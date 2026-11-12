PS Marine Hldg Aktie
WKN DE: A40F4S / ISIN: BMG730931091
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12.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PS Marine Hldg stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
PS Marine Hldg wird voraussichtlich am 27.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,106 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,000 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 48,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 178,3 Millionen NOK erzielt wurde.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,266 USD je Aktie, gegenüber 0,000 NOK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 198,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 696,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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