PS Marine Hldg Aktie

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WKN DE: A40F4S / ISIN: BMG730931091

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14.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PS Marine Hldg zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PS Marine Hldg wird voraussichtlich am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,066 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PS Marine Hldg ein EPS von 0,000 NOK je Aktie vermeldet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 63,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 181,7 Millionen NOK erzielt wurde.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,262 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,000 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 194,1 Millionen USD, gegenüber 696,8 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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