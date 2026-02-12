PS Marine Hldg Aktie
WKN DE: A40F4S / ISIN: BMG730931091
|
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PS Marine Hldg zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PS Marine Hldg äußert sich voraussichtlich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD gegenüber 0,000 NOK im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 64,8 Millionen USD für PS Marine Hldg, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 181,4 Millionen NOK erzielt wurde.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,112 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,000 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 242,3 Millionen USD, gegenüber 482,6 Millionen NOK im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu PS Marine Hldg Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|PS Marine Hldg Ltd Registered Shs
|2,04
|0,00%
