12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PS Marine Hldg zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PS Marine Hldg äußert sich voraussichtlich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,070 USD gegenüber 0,000 NOK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 64,8 Millionen USD für PS Marine Hldg, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 181,4 Millionen NOK erzielt wurde.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,112 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,000 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 242,3 Millionen USD, gegenüber 482,6 Millionen NOK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street eröffnet wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

