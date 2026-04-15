PSP Projects Aktie
WKN DE: A3C32C / ISIN: INE488V01015
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PSP Projects informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
PSP Projects wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 9,70 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PSP Projects ein EPS von 1,64 INR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,74 Milliarden INR – ein Plus von 44,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PSP Projects 6,73 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
Der Ausblick von 8 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,19 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,32 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 29,63 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 25,12 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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