Erste Schätzungen: PSP Projects öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PSP Projects lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,73 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 INR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 61,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 8,35 Milliarden INR gegenüber 5,18 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 38,34 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 14,00 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 41,19 Milliarden INR, gegenüber 31,49 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at