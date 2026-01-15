Erste Schätzungen: PSP Projects veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PSP Projects lässt sich voraussichtlich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PSP Projects die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 7,26 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,28 INR je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 26,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,99 Milliarden INR gegenüber 6,30 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 24,10 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 14,32 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,07 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 25,12 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at