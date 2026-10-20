Erste Schätzungen: PTC gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PTC wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,97 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,94 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 663,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 25,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 893,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,19 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 6,08 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,72 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,74 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at