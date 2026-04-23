Erste Schätzungen: PTC Therapeutics präsentiert Quartalsergebnisse

PTC Therapeutics öffnet voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,455 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PTC Therapeutics noch 10,04 USD je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 12 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 224,4 Millionen USD – ein Minus von 80,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PTC Therapeutics 1,18 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,841 USD je Aktie, gegenüber 7,78 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 966,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at