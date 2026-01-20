Erste Schätzungen: PTC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PTC veröffentlicht voraussichtlich am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,680 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 634,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 565,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,08 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,79 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,74 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at