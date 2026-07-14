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WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PTC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PTC präsentiert voraussichtlich am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,58 USD. Dies würde einem Zuwachs von 35,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem PTC 1,17 USD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten eine Verringerung von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 613,8 Millionen USD gegenüber 643,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,04 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 6,08 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,73 Milliarden USD, gegenüber 2,74 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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