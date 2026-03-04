Erste Schätzungen: Public Power verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Public Power wird voraussichtlich am 19.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,130 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Public Power einen Gewinn von 0,080 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Public Power 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,21 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Public Power 2,40 Milliarden EUR umsetzen können.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 EUR, gegenüber 0,430 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 9,66 Milliarden EUR, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 8,98 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at