Aktie

Aktie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40A79 / ISIN: NO0013178616

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Public Property Invest ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Public Property Invest ASA Registered wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass Public Property Invest ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,383 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Public Property Invest ASA Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 265,0 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,06 NOK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,060 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 987,7 Millionen NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 680,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Public Property Invest ASA Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Public Property Invest ASA Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Public Property Invest ASA Registered Shs 1,98 -2,94% Public Property Invest ASA Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Dienstag zunächst auf der Stelle treten, wohingegen der deutsche Leitindex wohl anziehen wird. Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen