Erste Schätzungen: Public Property Invest ASA Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Public Property Invest ASA Registered wird voraussichtlich am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass Public Property Invest ASA Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,383 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,04 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Public Property Invest ASA Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 265,0 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,06 NOK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,060 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 987,7 Millionen NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 680,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at